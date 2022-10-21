Пожар в жилом доме произошел в Орловской области

Жилой дом загорелся в деревне Спицыно Орловского округа Орловской области. Об этом в пятницу, 21 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в 01:48.

«В результате пожара выгорела прихожая дома на площади 18 кв. м, кровля дома сгорела на площади 72 кв. м», — рассказали в ведомстве.

Никто не пострадал. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии во время движения загорелся пассажирский автобус. Он ехал в Саратов из Дагестана. В салоне находились 22 человека: 18 взрослых, два ребенка и два водителя. В результате никто не пострадал. При этом транспортное средство сгорело полностью.