Пассажирский автобус сгорел в Калмыкии

Пассажирский автобус загорелся в Республике Калмыкия во время движения. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как отмечается в материале, автобус ехал в Саратов из Дагестана. Инцидент произошел на трассе Астрахань – Тамбов, в Кетченеровском районе.

В салоне находились 22 человека — 18 взрослых, два ребенка и два водителя.В результате никто не пострадал. При этом транспортное средство сгорело полностью.

Причины инцидента устанавливаются.

До этого, в марте, на 78-м км МКАД загорелся автомобиль Porsche. Автомобиль воспламенился по всей площади.