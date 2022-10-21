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РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации. Об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на панельной дискуссии «Женщины-лидеры инновационных социальных и экономических преобразований», которая прошла при поддержке Совета Евразийского женского форума на Международном экспортом форуме «Сделано в России».

«Год назад Российский экспортный центр официально присоединился к работе Совета Евразийского женского форума. За это время мы провели несколько мероприятий и разработали целую систему мер для развития женского предпринимательства, помогали женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности, которые зачастую не знакомы мужчинам.», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Глава РЭЦ напомнила, что при поддержке Совета Федерации Российский экспортный центр учредил конкурс среди региональных центров поддержки экспорта по развитию экспортной деятельности среди женщин. Он называется «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Его цель — найти и рассказать о лучших практиках региональных Центров поддержки экспорта по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова отметила, что Совет Евразийского женского форума ведет системную работу в целях повышения женской предпринимательской активности. Одними из приоритетных направлений деятельности Совета в условиях санкций стали поддержка экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей и содействие их международной кооперации.

«Женщины-предприниматели, которые смогли выстроить экспортные цепочки, уже лидеры инновационных преобразований, которые сегодня происходят в стране. Желание, мотивация сохранить и развивать свой бизнес и сделать всё возможное, чтобы минимизировать те трудности, которые сложились сейчас, очень характерная для них черта. Хочу отметить, что среди номинантов премии «Экспортер года» женщин уже четверть от общего числа участников», — прокомментировала вице-спикер СФ.

В сессии также участвовали председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, шерпа Турецкой Республики в «Женской двадцатке», президент-основатель «Женской двадцатки» Гюльден Тюрктан, другие общественные, политические деятели, представительницы бизнеса из России и других стран.

Участницы отметили, что сейчас во всех странах особое внимание уделяется женскому предпринимательству. Издаются специальные постановления и законы, формируются женские советы и ассоциации. Взаимодействие женщин выходит на международный уровень.

На сессии также обсудили, какие программы по увеличению роли женщин в социально-экономической жизни страны реализуются на уровне государства, а также какие потенциальные возможности несет развитие женской международной кооперации.

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