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Авто
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Kia откажется от производства модели Stinger из-за низких продаж

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Фото: Kia
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Корейская компания Kia в апреле 2023 года снимет с производства спортивный лифтбек Stinger из-за низких продаж модели. Об этом 21 октября сообщил портал Drom.

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Причина такого решения кроется в том, что интерес к машине резко сократился, в первую очередь на домашнем рынке. По итогам сентября 2022 года в Корее реализовали лишь 1499 штук Stinger. По оценке экспертов, машина стала самой плохо продаваемой из всей линейки автомобилей Kia.

В 2021 году директор по дизайну компании Kia Карим Хабиб заявил, что идейным наследником спортивного лифтбека Stinger можно считать электрокроссовер Kia EV6. Такое заявление говорит о том, что прямой замены машины в компании, скорее всего, не планируется.

Kia Stinger выпускают с 2017 года. Для российского рынка машину собирали до начала весны 2022 года на калининградском заводе «Автотор». Цена на Kia Stinger в России в настоящее время начинается от 4 039 900 рублей, а у российских дилеров марки еще есть некоторое количество таких автомобилей.

6 октября на заводе «Автотор» сообщили, что в конце сентября текущего года предприятие завершило производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. По итогам 2021 года калининградский завод выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя 2020 года. Сейчас завод приступил к переналадке конвейера для подготовки к запуску производства автомобилей новых брендов.

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