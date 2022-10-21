Хулиганы разбили окно магазина и подорвали два банкомата в Обнинске

Хулиганы разбили окно магазина и подорвали два банкомата в Обнинске

2022-10-21 15:39:42

2022-10-21 15:39:42

2022-10-21 15:39:42

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