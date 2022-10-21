Мужчину с ножом задержали у здания британского парламента

Полиция задержала вооруженного ножом мужчину рядом со зданием парламента Великобритании. Об этом сообщила газета Daily Mail в пятницу, 21 октября.

Около полудня недалеко от здания парламента был замечен мужчина, который вел себя подозрительно. Полиция остановила его на улице Миллбэнк и применила электрошокер.

После этого мужчину задержали за хранение холодного оружия и заключили под стражу.

Сообщений о пострадавших, как пишет газета, после инцидента не поступало.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Великобритании арестовали 16 протестующих по подозрению в умышленном перекрытии шоссе. Все задержанные были доставлены в центральный полицейский участок Лондона.