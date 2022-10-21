Ремонт проезда через Каменный Лог стартовал в Липецке

В Липецке стартовал ремонт проезда через Каменный Лог на участке от улицы Папина до Циолковского. Об этом сообщает городская администрация.

Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 2 тыс. кв. м. На первом этапе рабочие снимут старое покрытие проезжей части, а затем обустроят два новых слоя дорожной одежды.

Как уточняет LipetskMedia, осенью в городе начался ремонт дорог, включенных в план на 2023 год. К работам удалось приступить благодаря заранее проведенным аукционам.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства отмечают, что дорожники будут ремонтировать объекты вплоть до наступления холодов.