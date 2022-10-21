АвтоВАЗ приступил к подбору поставщиков компонентов для Lada Vesta

Предприятие АвтоВАЗ приступило к подбору поставщиков, которые будут изготавливать компоненты для Lada Vesta NG. Об этом 21 октября сообщила группа в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе отметили, что главным критерием оценки таких компаний будет являться готовность обеспечить уверенный старт производства флагманской модели в марте 2023 года, а равно и поддержку необходимыми узлами для производства машины в дальнейшем.

Кроме того, на заводе хотят вернуть практику, которая действовала на АвтоВАЗе до того, как предприятием стали управлять специалисты Renault, — помимо номинированных поставщиков деталей на конвейер тогда имелись и альтернативные производители комплектующих.

В сообществе полагают, что запуск Lada Vesta NG на основной площадке завода в Тольятти станет первым мощным самостоятельным проектом компании после ухода с АвтоВАЗа иностранных партнеров.

20 октября АвтоВАЗ завершил первый этап набора новых работников, в ходе которого на автомобильный завод устроилось свыше 1 тыс. человек. Специалисты считают, что новички закроют первоочередные кадровые потребности завода. В 2023 году массовый прием сотрудников на предприятие будет возобновлен. Он обусловлен тем, что АвтоВАЗ начнет выпускать новую модель — Lada Vesta.