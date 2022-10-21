Дорогу в Белгородской области отремонтируют на год раньше срока

Дорогу на границе Прохоровского и Корочанского районов Белгородской области планируют отремонтировать на год раньше срока. На выполнение работ потратят 229 млн рублей.

Ремонт дороги Долгое – Александровка – Казачье был запланирован на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В порядок необходимо привести участок протяженностью 11,6 км. Об этом сообщает Бел.ru.

На текущий момент рабочие уже уложили нижний слой асфальтобетона. Теперь дорожники приступили к укладке верхнего слоя. Ожидается, что дорога будет введена в эксплуатацию к концу 2022 года.

Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили на дорогах Якутска. Ремонт закончен на 27 улицах.