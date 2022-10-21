GMC представила электропикап Sierra EV Denali

Компания General Motors показала пикап Sierra EV Denali на электротяге, мощность электромоторов которого составляет 754 л.с. Об этом 21 октября сообщил портал Iinsideevs.

Большая мощность — не единственный плюс нового полноприводного легкого грузовика. Благодаря инновационным батареям пикап Sierra EV Denali может проезжать до 644 км на одной зарядке. При использовании зарядного устройства на 350 кВт пополнить батарею на 160 км пробега можно всего за 10 минут. Пикап от GMC базируется на новой платформе Ultium.

Внутри салона, справа от водителя, расположен огромный 16,8-дюймовый экран, отвечающий за весь функционал, а 11,8-дюймовый дисплей выполняет роль приборной панели.

Салон грузовика отделан деревом и алюминием. В оснащение входит круиз-контроль Super Cruise, панорамная крыша, 14 камер по кругу, аудиосистема Bose и автоматическая система запуска двигателя.

GMC Sierra EV Denali появится на рынке США в начале 2023 года. Первой выйдет особая комплектация Denali 1 стоимостью $108 695 (примерно 6 638 547 рублей.).

7 октября компания GMC сообщила, что провела рестайлинг модели пикапа Sierra HD, оснащенной традиционными двигателями. Бензиновый мотор Vortec V8 6.6 мощностью 407 л.с. остался прежним, а вот турбодизель Duramax V8 модернизировали. Новый турбокомпрессор, переделанные головки блока и улучшенный блок управления двигателем позволили повысить отдачу мотора с 451 до 477 л.с. Оба мотора агрегатируются с десятиступенчатым «автоматом» Allison. Тип привода грузовика — задний или полный.