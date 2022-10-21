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Аналитик объяснил укрепление рубля

Аналитик Джиоев: причина для укрепления рубля — устойчивый профицит счета текущих операций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Причиной укрепления рубля на неделе стал устойчивый профицит счета текущих операций, рассказал «Известиям» 21 октября аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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Эксперт отметил, что в настоящее время курс колеблется около отметки в 62 рубля за доллар.

«Причина для укрепления прежняя: устойчивый профицит счета текущих операций, который оказывает поддержку рублю. В частности, недавно Центробанк дал оценку ключевым показателям платежного баланса за первые девять месяцев текущего года — профицит счета текущих операций расширился до $198,4 млрд (+163% г/г), что произошло по причине увеличившегося сальдо торговли товарами и услугами по причине роста цен на основные экспортные товары РФ», — уточнил Джиоев.

Аналитик добавил, что внешние факторы, такие как дифференциал ставок, слабо влияют на курсообразование по причине затрудненного движения капитала.

Ранее, 17 октября, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов сообщил «Известиям», что к концу года прогнозируется 68–70 рублей за доллар.

В тот же день глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что к 2025 году ожидается постепенное ослабление курса рубля к доллару. При этом, по его словам, реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но крепче на 10–15%, чем в среднем за 2016–2021 годы.

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