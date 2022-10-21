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Экс-постпред РФ при ЕС рассказал об отношениях России с Европой

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Практически всё сотрудничество России с Евросоюзом (ЕС) сегодня заморожено. Для нормализации ситуации страны ЕС должны изменить свой подход к России, но этого не происходит. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора, передает телеканал «Известия». Более того, бывший постпред РФ при ЕС подчеркнул, что руководство Евросоюза идет на поводу у Вашингтона и Киева, «втянувшись в кампанию поддержки его режима» и минимизируя возможности возобновления взаимодействия с Россией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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