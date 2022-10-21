Эксперты оценили товарооборот Токио и Москвы после доклада японского минфина

Экспорт товаров для нужд медицины из Японии в Россию за 6 месяцев с 1 апреля составил 258,6%, а за сентябрь — 578,2% несмотря на санкции и охлаждение отношений в сфере политики, следует из данных, обнародованных министерством финансов Японии. Эксперты рассказали «Известиям», каковы перспективы товарных отношений с Токио.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что в прошлом года товарооборот России и Японии вырос почти на 57% и в отсутствие санкций мог бы успешно развиваться и дальше. Однако Япония традиционно принимает санкции в русле стран G7, хотя они и носят более сдержанный характер.

«Страна не отказывается от импорта российских энергоресурсов и продолжает совместную работу в сахалинских нефтегазовых проектах. Данные японского Минфина, конечно, позитивны, но без абсолютных показателей объемов этого импорта в деньгах значение этих поставок для России трудно оценить», — отметила Беленькая.

Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко объяснила, почему летом и особенно осенью наблюдается прирост в отдельных категориях. По ее словам, не стоит возлагать каких-то больших надежд в расчете перспектив товарооборота на Японию, так как власти этой страны одними из первых принимают антироссийские санкции, а на территории японских островов размещены более 50 тыс. американских военных.

«Прирост товарооборота вполне может быть временным явлением, поскольку медицинские изделия — категория товаров, на которую санкции обычно не накладывают. Рост в несколько раз вполне объясняется эффектом низкой базы. О резком сокращении товарооборота впервые объявили в конце февраля — начале марта. Летом и особенно осенью наблюдается прирост в отдельных категориях. Видимо, это тот случай, когда после подсчета потерь бренды возобновляют старые связи», — рассказала Макаренко.

При этом эксперт считает, что под влиянием США японцы в любой момент могут так же резко прекратить поставки, даже в ущерб собственной экономике. Макаренко отметила, что Япония ориентируется на международную обстановке и при включении хотя бы одной из позиций в очередной санкционный пакет обратит весь рост в ноль.

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Куда качает: минфин Японии отчитался об экспорте в РФ