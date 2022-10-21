Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о необходимой «менее могущественному миру» ведущей роли США
Политика
Пушков назвал странным возможное возвращение Джонсона на пост премьера
Общество
Гражданскую переправу в Херсоне ВСУ обстреляли осколочными ракетами из HIMARS
Мир
Украина вывезла 7,8 млн т зерна по линии Черноморской сделки
Мир
Сербия отказалась вводить антироссийские санкции до определенного момента
Спорт
Дубль Сергеева принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка РФ
Армия
Российские артиллеристы подавили минометные батареи боевиков в зоне СВО
Происшествия
Взрослые и дети погибли при обстреле переправы в Херсоне
Мир
Постпред Ульянов предрек возвращение США и Ирана к переговорам по ядерной сделке в ноябре
Мир
ВОЗ заявила о снижении числа случаев заболеваемости оспой обезьян в мире
Мир
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики

В ФАО ООН рассказали о росте запасов пшеницы в России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия занимает первое место в списке пятерке крупнейших в мире экспортеров зерна. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

Золото полей: куда Россия экспортирует пшеницу
Что принесет рекордный урожай злаков

«Первые пять мест в списке десяти крупнейших в мире экспортеров зерна распределяются следующим образом: Россия (30 млн т); США (26 млн т); Канада (26 млн т); Франция (19 млн т); Украина (14 млн т). При этом примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают только Россия (16%) и Украина (10%). На долю РФ и Украины приходится около половины мирового экспорта подсолнечного масла», — сказал он.

Кобяков отметил, что, согласно прогнозу ФАО, урожай зерновых в текущем году составит 2,7 млрд т, что в сравнении со статистикой годичной давности означает снижение на 38,9 млн т (или 1,4%). И прогнозируемый в этом году рекордный урожай зерновых в России (порядка 150 млн т, в том числе около 90 млн т пшеницы), по его словам, не позволит компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок.

«Здесь и неспособность мировых логистических цепочек перестроиться в столь короткий период, и санкционные ограничения в отношении России. Наконец, нельзя забывать о том, что украинские фермеры и трейдеры должны реализовать свою продукцию, компенсировать понесенные затраты, получить заслуженные доходы и освободить зернохранилища под урожай этого года», — продолжил Кобяков.

Директор московского отделения ФАО также рассказал, что западные санкции преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок. В силу этих же причин де-факто заблокированы международные поставки российских удобрений, что может привести к усилению продовольственного кризиса в мире.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022