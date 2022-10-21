В ФАО ООН рассказали о росте запасов пшеницы в России

Россия занимает первое место в списке пятерке крупнейших в мире экспортеров зерна. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября рассказал директор московского отделения Продовольственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

«Первые пять мест в списке десяти крупнейших в мире экспортеров зерна распределяются следующим образом: Россия (30 млн т); США (26 млн т); Канада (26 млн т); Франция (19 млн т); Украина (14 млн т). При этом примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают только Россия (16%) и Украина (10%). На долю РФ и Украины приходится около половины мирового экспорта подсолнечного масла», — сказал он.

Кобяков отметил, что, согласно прогнозу ФАО, урожай зерновых в текущем году составит 2,7 млрд т, что в сравнении со статистикой годичной давности означает снижение на 38,9 млн т (или 1,4%). И прогнозируемый в этом году рекордный урожай зерновых в России (порядка 150 млн т, в том числе около 90 млн т пшеницы), по его словам, не позволит компенсировать выпадающие объемы поставок на мировой рынок.

«Здесь и неспособность мировых логистических цепочек перестроиться в столь короткий период, и санкционные ограничения в отношении России. Наконец, нельзя забывать о том, что украинские фермеры и трейдеры должны реализовать свою продукцию, компенсировать понесенные затраты, получить заслуженные доходы и освободить зернохранилища под урожай этого года», — продолжил Кобяков.

Директор московского отделения ФАО также рассказал, что западные санкции преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок. В силу этих же причин де-факто заблокированы международные поставки российских удобрений, что может привести к усилению продовольственного кризиса в мире.

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