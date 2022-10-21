Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой

Разведывательный дрон Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заснял драку украинских националистов на опорном пункте. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Разведывательный дрон во время разведки опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировал драку боевиков около населенного пункта Шумы на горловском направлении.

«Украинские боевики так были заняты выяснением отношений, что даже не заметили разведывательный БПЛА», — сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

На кадрах видно, что двух боевиков пытались разнять сослуживцы, однако с первой попытки это не удалось. Чем закончился конфликт украинских боевиков, неизвестно.

20 октября беспилотники «Ланцет» уничтожили украинскую военную технику. Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.

Ранее, 17 октября, «Известия» показали кадры работы дронов на линии соприкосновения в ДНР. По словам российских военнослужащих, аппараты передают разведке координаты позиций украинских боевиков. Дальность полета аппарата — 15 км.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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