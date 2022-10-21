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Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой

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Фото: t.me/nm_dnr
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Разведывательный дрон Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заснял драку украинских националистов на опорном пункте. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Разведывательный дрон во время разведки опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировал драку боевиков около населенного пункта Шумы на горловском направлении.

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«Украинские боевики так были заняты выяснением отношений, что даже не заметили разведывательный БПЛА», — сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

На кадрах видно, что двух боевиков пытались разнять сослуживцы, однако с первой попытки это не удалось. Чем закончился конфликт украинских боевиков, неизвестно.

20 октября беспилотники «Ланцет» уничтожили украинскую военную технику. Дроны поразили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику.

Ранее, 17 октября, «Известия» показали кадры работы дронов на линии соприкосновения в ДНР. По словам российских военнослужащих, аппараты передают разведке координаты позиций украинских боевиков. Дальность полета аппарата — 15 км.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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