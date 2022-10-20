В России начали конфисковывать автомобили за езду в нетрезвом виде

У россиян начали конфисковывать авто за езду в нетрезвом виде. 26-летний житель Красноярска устроил гонки с полицейскими. Когда машину всё же удалось остановить, гонщик оказался пьян, передает телеканал «Известия». Суд Красноярского края постановил изъять машину. Водителя задерживали пьяным много раз. Теперь нарушителю придется 2,5 года ходить пешком. И отработать 360 часов на благо общества. По закону машина изымается за повторное нарушение ПДД. Изменения уже внесены в Уголовный кодекс.

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