Реклама
Прямой эфир
Общество
Дорожники начали демонтаж правой части Крымского моста
Мир
Финская Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме
Армия
Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Мир
Литва выступила за новые санкции против РФ из-за низкой эффективности старых
Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Мир
Макрон раскритиковал позицию Шольца по ценам на энергоносители в Европе
Мир
Блинкен назвал Путина рациональным лидером
Мир
Москва пообещала ответ на охоту американских спецслужб за россиянами
Мир
Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Мир
Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией
Мир
«Молдовагаз» рассчиталась с «Газпромом» за текущие поставки газа

Team Spirit уступила BOOM Esports и покинула турнир The International 2022

0
Фото: Team Spirit
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская киберспортивная команда Team Spirit уступила команде BOOM Esports в первом раунде нижней сетки чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Об этом 20 октября сообщает портал Сybersport.ru.

Дотят в школе: как детей будут превращать в киберспортсменов
Компьютерные игры должны помочь в воспитании здоровых и ответственных граждан

Уточняется, что команда Ярослава Найденова заняла 13–16-е место и заработала более $250 тыс.

В следующем раунде турнира, который начнется 21 октября, BOOM будет соревноваться с командой PSG.LGD в матче на вылет.

Кроме того, стало известно, что китайский киберспортсмен Лу Somnus Яо (также известен как Maybe) из команды Royal Never Give Up (RNG) в своих соцсетях сообщил, что больше не будет выступать на профессиональной сцене Dota 2.

Киберспортсмен опубликовал свое заявление сразу после вылета с The International 2022. RNG уступила европейской Entity Gaming и заняла 13–16-е место.

Плей-офф The International 2022 проходит с 20 по 30 октября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере более $16,9 млн.

Российская команда Team Spirit стала широко известна в октябре прошлого года, когда выиграла чемпионата мира по Dota-2. Команда тогда получила $18,2 млн за победу. Клуб попал в поле зрения многих СМИ и блогеров.

С победой их поздравил в том числе президент России Владимир Путин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022