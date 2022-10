Team Spirit уступила BOOM Esports и покинула турнир The International 2022

Российская киберспортивная команда Team Spirit уступила команде BOOM Esports в первом раунде нижней сетки чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Об этом 20 октября сообщает портал Сybersport.ru.

Уточняется, что команда Ярослава Найденова заняла 13–16-е место и заработала более $250 тыс.

В следующем раунде турнира, который начнется 21 октября, BOOM будет соревноваться с командой PSG.LGD в матче на вылет.

Кроме того, стало известно, что китайский киберспортсмен Лу Somnus Яо (также известен как Maybe) из команды Royal Never Give Up (RNG) в своих соцсетях сообщил, что больше не будет выступать на профессиональной сцене Dota 2.

Киберспортсмен опубликовал свое заявление сразу после вылета с The International 2022. RNG уступила европейской Entity Gaming и заняла 13–16-е место.

Плей-офф The International 2022 проходит с 20 по 30 октября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере более $16,9 млн.

Российская команда Team Spirit стала широко известна в октябре прошлого года, когда выиграла чемпионата мира по Dota-2. Команда тогда получила $18,2 млн за победу. Клуб попал в поле зрения многих СМИ и блогеров.

С победой их поздравил в том числе президент России Владимир Путин.