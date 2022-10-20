По информации на четверг, 20 октября, в Брянской области собрали 788 тыс. т картофеля. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Как отмечается в материале, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 19,6%. При этом он может измениться, так как в расчетах пока использовались лишь сентябрьские цифры.

«Местное население на подсобных хозяйствах выращивает около 35% урожая. Брянская область занимает первое место в стране по производству картофеля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае урожай сои вырос по сравнению с 2021 годом на 40%.