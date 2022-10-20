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Нового премьер-министра Британии выберут в течение недели

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Kalker
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Новый премьер-министр Британии будет выбран в течение недели. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы правительства Лиз Трасс в четверг, 20 октября.

«Я буду оставаться премьер-министром, пока преемник не будет выбран», — сказала Трасс в своем обращении.

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В свою очередь, как сообщил телеканал Sky News, глава британского минфина Джереми Хант не будет баллотироваться на пост премьер-министра.

Трасс отметила, что обсудила отставку с королем Карлом III.

Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Трасс, ранее занимавшая должность главы МИД Британии, сменила на посту премьера Бориса Джонсона. Во время первой речи в новой должности она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

18 октября Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. В то же время она сообщила, что не намерена уходить с должности премьера на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

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