В МИД России призвали США отменить незаконные санкции против Ирана
Москва призывает Вашингтон отменить антииранские санкции. Об этом заявила на брифинге 20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также отметила, что Вашингтону необходимо вернуться в правовое поле Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совбеза ООН.
На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби усомнился в восстановлении СВПД в ближайшее время.
В сентябре сообщалось, что Тегеран направил ответ главе евродипломатии Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе.
В Госдепартаменте США сообщили, что американская сторона получила ответ от Ирана по данной теме через ЕС. В Госдепе назвали его неконструктивным.
В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран продолжает движение к созданию ядерного оружия и все становится ближе к этой цели. Соответствующие выводы, сообщил он, сделаны на основе результатов разведки.
СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.
В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.