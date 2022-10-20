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В МИД России призвали США отменить незаконные санкции против Ирана

Захарова: Россия призывает США отменить незаконные антииранские санкции и вернуться к СВПД
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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Москва призывает Вашингтон отменить антииранские санкции. Об этом заявила на брифинге 20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что Вашингтону необходимо вернуться в правовое поле Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и резолюции 2231 Совбеза ООН.

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На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби усомнился в восстановлении СВПД в ближайшее время.

В сентябре сообщалось, что Тегеран направил ответ главе евродипломатии Жозепу Боррелю относительно возобновления СВПД по иранской ядерной программе.

В Госдепартаменте США сообщили, что американская сторона получила ответ от Ирана по данной теме через ЕС. В Госдепе назвали его неконструктивным.

В свою очередь, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран продолжает движение к созданию ядерного оружия и все становится ближе к этой цели. Соответствующие выводы, сообщил он, сделаны на основе результатов разведки.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.

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