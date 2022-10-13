В Белом доме оценили перспективы восстановления ядерной сделки с Ираном

Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не кажется возможным в ближайшее время. Об этом заявил 13 октября в ходе онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Дело не в том, что мы не хотим восстановления сделки, конечно, хотим. Но мы сейчас не в той позиции, когда ее восстановление кажется вероятным в ближайшем будущем», — отметил Кирби.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с переговорами по СВПД есть моменты, которые необходимо доработать.

В начале осени источник «Известий» допускал, что следующий раунд переговоров между США и Ираном будет возможен только после ноябрьских выборов в конгресс.

СВПД заключили в 2015 году. План предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из проекта и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2022 году стороны вновь предприняли попытки вернуться к переговорам по СВПД.