Соревнования на новой биатлонной трассе в Приамурье пройдут в ноябре
В Амурской области завершается строительство трассы по биатлону. За два месяца удалось оборудовать дистанцию для бега на лыжах и рубежи соревнований.
Спортивный объект почти готов к эксплуатации, осталось установить козырьки для огневых рубежей. Первые соревнования по зимнему биатлону планируется провести в конце ноября.
Зимнюю трассу по биатлону возводят в селе Новоивановка. Ее протяженность составляет 850 м, а огневой рубеж — 30 м. Проект реализует Свободненский филиал компании «Газпром трансгаз Томск» при участии спецтехники и сотрудников Свободненского ЛПУМГ.
Все зоны полосы препятствий созданы с соблюдением необходимых требований и стандартов, сообщает ИА PriamurMedia. Мониторинг всех этапов строительства осуществляет Федерация биатлона Амурской области.
Ранее сообщалось, что в шести школах Амурской области появится биатлон. Приобщать детей и подростков к зимнему виду спорта будет региональная Федерация биатлона. Учебные заведения получат в дар необходимое оборудование.