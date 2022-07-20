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Биатлон появится в школах Амурской области

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В шести школах Амурской области появится биатлон. Приобщать детей и подростков к зимнему виду спорта будет региональная Федерация биатлона.

Учебные заведения получат в дар необходимое оборудование. Так, спортсмены передадут 12 газобаллонных пневматических винтовок. Школьники будут заниматься олимпийским видом спорта на уроках физкультуры.

Занятия будут проводиться в образовательных учреждениях в городе Зея, селе Овсянка, поселке Новобурейский, также в селе Белогорье, школе № 13 Баговещенска и школе «Наш дом», пишет Амурская служба новостей со ссылкой на президента Федерации Сергея Кузнецова.

Ранее биатлон преподавали в двух школах Благовещенска, №23 и №10. Однако дети занимались им в качестве дополнительного образования. Сейчас же такие тренировки станут проходить в рамках общей образовательной программы.

Федерация биатлона должна провести обучение учителей физкультуры, чтобы детей готовили педагоги, имеющие соответствующую квалификацию.

ИА PriamurMedia пишет, что в Амурской области местная Федерация биатлона на протяжении нескольких лет развивает зимний олимпийский вид спорта. Так, в 2020 году спортсмены совместно с физкультурно-спортивной общественной организацией «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый» создали в Благовещенске комплекс для занятий биатлоном. Он появился на стадионе в Моховой пади. Его спортсменам предоставил в безвозмездное пользование областной центр развития спорта. Здесь спортсмены создали все необходимые условия для того, чтобы сделать стрельбище и расширить лыжную трассу.

Сейчас в Приамурье биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в Благовещенске. В столице региона этим видом спорта увлечены 88 ребят, а всего по области — около 150 биатлонистов.

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