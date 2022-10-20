Акции Tesla упали на 6% вопреки рекордной выручке

Акции Tesla по итогам постмаркета упали на 6%, об этом свидетельствуют данные торгов. Падение произошло после финансового отчета производителя элeктpoмoбилeй. Прибыль компании выросла на 56% и стала рекордной, передает телеканал «Известия». Размер выручки все равно оказался ниже прогнозов рынка, и это стало одной из причин падения акций.

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