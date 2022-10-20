Беженца из Мариуполя задержали за вербовку россиян в «Правый сектор»
В Ульяновской области задержали жителя Мариуполя, который вербовал в Сети людей для вступления в организацию «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в России).
По данным «Известий», заниматься вербовкой злоумышленник начал еще пять лет назад. В частности, он убеждал пользователей в соцсетях бросать «коктейли Молотова» в здания городских администраций.
В марте этого года он перебрался в Россию в качестве беженца и зарегистрировался в Ульяновской области.
При этом мужчина до апреля продолжал заниматься вербовкой людей в «Правый сектор».
В начале сентября ФСБ задержала россиянина, планировавшего вступить в «Правый сектор». При обыске у него обнаружили и изъяли средства связи, специальную военную экипировку, националистическую литературу и символику.
В августе одного из сторонников «Правого сектора» задержали в Ставропольском крае. По данным ФСБ, мужчина собирался совершить поджог нескольких административных зданий.