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Писатель Водолазкин назвал свой новый роман «Чагин» книгой о природе мечты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Герой нового романа Евгения Водолазкина «Чагин» — выдающийся мнемонист, который становится заложником своего дара. Главный смысловой посыл книги, которая появится на прилавках 20 октября, — «о человеке нужно судить по его мечтам», так как биографию во многом определяют случайности.

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«Конечно, и мечты иллюзорны. В «Брисбене» у меня есть героиня, мать Глеба Яновского, которая мечтает о незнакомом ей городе на востоке Австралии: ей кажется, что всё счастье мира сосредоточено именно там. Она живет в Киеве, но жизнь вышла не такой, как мечталось. И она верит, что где-то на свете, в самой отдаленной точке мира, должно же быть место, где сосредоточено счастье. Естественно, это фата-моргана, и она просто не может добраться до Брисбена. Но в новом романе есть пример редкого случая воплощения беззаветной мечты. Один из героев — знаменитый археолог Генрих Шлиман, который все-таки нашел Трою. Иными словами: мечта не всегда так бесплодна, как можно подумать», — поделился писатель с «Известиями».

Водолазкин признался, что прототипа у главного героя книги не было, но, описывая нейрофизиологические подробности, он ориентировался на книгу Александра Лурии «Маленькая книжка о большой памяти». Она посвящена выдающемуся мнемонисту Соломону Шерешевскому, который был способен запоминать всё и всё мог воспроизвести, причем спустя и 15, и 20 лет.

«Я выскажу спорную мысль, но о человеке, среди прочего, нужно судить по его мечтам, по его вымыслу, потому что вымысел — это тоже опыт. Можно предаваться вымыслу, читая книги. Когда человек читает, он становится на время одним из участников событий, и это тоже форма проживания действительности. Когда актер играет, это тоже жизненный опыт. Если судить о человеке только по делам или высказываниям, то нужно понимать, что он не всегда в этом реализуется, потому что на действии лежит проклятие бытия. Что-то могло помешать ему поступать так, как он считал бы нужным. Правильнее учитывать и то, как ему хотелось. Совершенно невозможный взгляд с точки зрения трезвой оценки действительности, но он в каком-то смысле милосердный», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 20 октября, в 10:00:

Мир переходит от приемлемых эпох к временам полного абсурда

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