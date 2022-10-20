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Авторынок лишится 4,4 млн машин из-за дефицита полупроводников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Автомобильный рынок в 2022 году может недосчитаться 4,4 млн машин в связи с продолжающимся дефицитом полупроводников, считают аналитики. «Известия» разобрались, сколько еще автопроизводители будут страдать от нехватки компонентов.

Трудности чипирования: автопрому снова не хватает полупроводников
Производители сокращают выпуск машин из-за недостатка комплектующих

Корректировка производственных планов в связи с дефицитом полупроводников уже стоила индустрии 3,6 млн автомобилей, не сошедших с конвейеров. К концу года, по данным аналитиков, отрасль может недосчитаться 4,4 млн машин.

При этом отмечается, что китайский автопром нехватка чипов касается в меньшей степени. Об этом свидетельствует исследование AFS. Для российского рынка ситуация в Китае существенна, так как Пекин становится ключевым поставщиков и автокомпонентов, и машин.

США в октябре ввели меры экспортного контроля, чтобы лишить Китай возможности производить высокотехнологичные чипы, в основном использующиеся в области искусственного интеллекта и военной сфере. Запрет также касается экспорта компонентов, оборудования и технологий.

Профессор Гарвардской школы бизнеса Вилли Ши ранее в беседе с Washington Post отметил, что лишенный возможности производить высокотехнологичные чипы Китай начнет выпускать еще больше недорогих полупроводников, которые как раз и использует автомобильная отрасль.

Однако производителям чипов выгодно ориентироваться на передовые компоненты, а экономического стимула делать больше простых чипов нет — они приносят меньше прибыли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чипы не той системы: автопром корректирует производственные планы

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