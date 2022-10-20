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Комментарии губернатора Севастополя после оперативного совещания

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В восьми регионах РФ объявили «средний уровень реагирования». По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе не будут вводить дополнительные меры безопасности, сообщает телеканал «Известия». По его словам, в городе не будут вводить никаких комендантских часов и особых порядков въезда или выезда из города, а также ограничивать передвижение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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