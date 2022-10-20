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Цены на поставки российского газа в Грецию выросли почти в 4 раза

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Marios Lolos
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Поставки российского газа в Грецию в стоимостном эквиваленте выросли почти в четыре раза и достигли $2 млрд. Об этом в интервью «Известиям» 20 октября заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

Верным курсом: большинство стран ЕАЭС согласились оплачивать газ в рублях
Механизмы таких расчетов будут расширяться

«По данным российской таможенной статистики, природный газ составляет примерно 40% от нашего совокупного экспорта в Грецию. Исходя из наших оценок, за восемь месяцев этого года физический объем газовых поставок действительно сократился, но не на 50%, а на 10%. В стоимостном же эквиваленте поставки газа и вовсе увеличились почти в четыре раза — с $540 млн до $2 млрд», — уточнил дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Греция в этом году сократила импорт российского газа более чем на 50% за счет увеличения поставок от других производителей на свой единственный терминал СПГ.

Долгое время Греция и Кипр не поддерживали введение ценового потолка для российской нефти, однако в итоге согласились с предложением ЕС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Связи между нашими странами полностью разрушены греческой стороной»

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