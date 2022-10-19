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Водитель фуры ожидает суда за гибель мальчика-велосипедиста в ДТП в Якутске

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В Якутске завершено расследование уголовного дела о гибели мальчика-велосипедиста в ДТП. Фигурантом по нему проходит водитель грузовика, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе СУ СКР по республике.

Авария произошла 5 июля 2022 года на пересечении улиц Можайского и Пилотов. Установлено, что 47-летний водитель грузовика при повороте не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 13-летнего мальчика-велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.

Как выяснилось, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Расследование дела завершено. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в октябре сообщалось, что в Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней автомобилистки, которая 27 июля допустила наезд на женщину и ребенка. От полученных травм пешеходы скончались.

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