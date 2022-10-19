Дело возбудили после резонансного ДТП в Ельце

В Ельце Липецкой области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала 32-летняя женщина. Ее сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП произошло 17 октября на улице Героев. Женщина с ребенком переходила дорогу, когда ее сбил 45-летний водитель Toyota. Ребенок не пострадал.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Как пишет GOROD48, глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в региональную прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства дорожного происшествия. Он утверждает, что за рулем автомобиля был елецкий криминальный авторитет.