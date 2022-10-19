Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Мир
СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана

Посол Чехии приглашен в МИД РФ из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Чехии Витезслав Пивонька был приглашен в МИД РФ из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома». Об этом 19 октября говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ориентация — Запад: Чехия собралась пересмотреть отношения с Россией
Чего Москве и Пекину ждать от новых властей в Праге

Послу заявили, что российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и эмоциями со стороны высших чешских официальных лиц по этому сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в отношениях двух стран.

Как напомнили в МИД России, ситуация с ограждением у примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка не связана с состоянием отношений России и Чехии, политики в ней нет.

«Решение управы Тверского района города Москвы о демонтаже части внешнего ограждения «Чешского дома» принималось в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 614-ПП об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов», — говорится в сообщении.

Посольству Чехии было известно много лет о неурегулированности данного правового вопроса.

Москва призвала Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам.

«Наша линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной», — заключили в МИДе.

Накануне чешский премьер Петр Фиала пообещал ответ в дипломатических рамках на информацию о том, что работники управы Тверского района Москвы демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра «Чешский дом».

В начале октября МИД Чехии призвал граждан страны не ехать в Россию, а тех, кто находится на территории РФ, покинуть ее. Причиной была названа возможная угроза ухудшения ситуации с безопасностью в РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022