Посол Чехии приглашен в МИД РФ из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома»

Посол Чехии Витезслав Пивонька был приглашен в МИД РФ из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома». Об этом 19 октября говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послу заявили, что российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и эмоциями со стороны высших чешских официальных лиц по этому сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в отношениях двух стран.

Как напомнили в МИД России, ситуация с ограждением у примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка не связана с состоянием отношений России и Чехии, политики в ней нет.

«Решение управы Тверского района города Москвы о демонтаже части внешнего ограждения «Чешского дома» принималось в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 614-ПП об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов», — говорится в сообщении.

Посольству Чехии было известно много лет о неурегулированности данного правового вопроса.

Москва призвала Прагу не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам.

«Наша линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной», — заключили в МИДе.

Накануне чешский премьер Петр Фиала пообещал ответ в дипломатических рамках на информацию о том, что работники управы Тверского района Москвы демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра «Чешский дом».

В начале октября МИД Чехии призвал граждан страны не ехать в Россию, а тех, кто находится на территории РФ, покинуть ее. Причиной была названа возможная угроза ухудшения ситуации с безопасностью в РФ.