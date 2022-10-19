Названо имя уличенного во взятке экс-замминистра энергетики

Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов, обвиняемый в получении взятки на сумму 227 млн рублей, задержан в 2020 году по уголовному делу о хищении. Об этом 19 октября сообщили в правоохранительных органах.

«Бывший замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, в отношении которого установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 млн рублей, был задержан в сентябре 2020 года по делу о хищении», — приводит ТАСС слова осведомленного источника.

По данным силовиков, фигуранта арестовали сразу после задержания.

Журналисты поинтересовались личностью замминистра, после того, как ранее в этот день глава МВД России Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме сообщил, что в ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения взятки на сумму 227 млн рублей экс-замминистра энергетики.

Колокольцев не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Как добавил глава МВД, деньги передавались через пoсредников с использованием расчетных счетoв в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов.

По данным Следственного комитета России, Тихонов причастен к хищению 603 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к хищению этих средств бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).