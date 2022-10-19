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Более 20 команд подали заявки на участие в финальной гонке сезона REC SOCHI AUTODROM 4h

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Фото: Росгонки
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23 октября на «Сочи Автодроме» состоится гонка на выносливость REC SOCHI AUTODROM 4h. Russian Endurance Challenge (REC) — гоночная серия, придуманная в России, особенностью марафона является длинная дистанция, смены пилотов, шин и дозаправки по ходу заезда. Партнером финального этапа выступает бренд высокотехнологичного топлива G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». Болиды участников 4-часовой гонки на выносливость в Сочи заправятся высокооктановым бензином G-Drive-100, который при регулярном использовании обеспечивает профессиональную защиту двигателя, увеличивая его мощность и динамику разгона.

Команды будут соревноваться в пяти классах: Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro, GT и GT Light. Среди участников опытные и именитые пилоты. Так, например, экипаж G-Drive Racing в составе многократных победителей гонок на выносливость Романа Русинова и Сергея Афанасьева, поедет в классе Спортпрототипов CN на G-Drive G01.

Впервые в гонке на выносливость будет принимать участие победитель сезона Russian Drift Series сезона 2022 — Аркадий Цареградцев, он выступит на автомобиле ВАЗ 2105 с командой «РК-Спорт».

Еще одни дебютанты соревнований — команда NRG MOTORSPORT выступит на легендарной машине российского производства Marussia B2. В классе GT пилотировать автомобиль будут Никита Никитин, Алексей Крылов и Михаил Михин.

Команда KTM Racing Team на редкой для российского автоспорта технике KTM X-Bow GT также дебютирует в гонке на выносливость, за рулем поедут Андрей Гончаров и Александр Масленников.

REC SOCHI AUTODROM 4h станет заключительной гонкой сезона – 2022 и несомненно, подарит всем любителям автоспорта незабываемые эмоции, захватывающую борьбу на высоких скоростях.

Наблюдать за ходом гонки можно с трибун «Сочи Автодрома», а также в прямом эфире в официальной группе «ВКонтакте» «Росгонки». Старт в 14:00. Вход для зрителей свободный.

Еще один повод посетить гонку на выносливость — побывать на уникальной и современной трассе «Сочи Автодрома». Гоночный трек расположен в Олимпийском парке Сочи и предназначен для проведения самых престижных автомобильных гонок и заездов. В свободное от соревнований время на «Сочи Автодроме» можно прокатиться по легендарной трассе, научиться управлять спорткаром и почувствовать атмосферу «королевских гонок» на экскурсиях. 23 октября желающие смогут посетить автомузей Ника Панули, где собраны более 50 редких и гоночных автомобилей со всего мира, а также прокатиться на картинге.

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