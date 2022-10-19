Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на тюменской трассе

В Тюменской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 18 октября на 98-м км автодороги Ишим — Викулово. По предварительной информации, водитель легкового Renault выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Mercedes-Benz, пишет портал «Наш город».

Водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Как уточняет Megatyumen.ru, им оказался 40-летний житель Ишима, в момент ДТП он находился в машине один.

Водитель большегруза не пострадал. Обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

11 октября на федеральной трассе Тюмень — Омск 69-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz, после чего легковушку отбросило на фуру MAN. Пострадали два человека.