Два человека пострадали в ДТП с участием большегрузов в Тюменской области

В Ишимском районе Тюменской области в результате столкновения легковушки и двух грузовиков пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла во вторник, 11 октября, на 304-м км федеральной трассы Тюмень – Омск. По предварительной информации, 69-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz, после чего легковушку отбросило на фуру MAN, пишет портал «Наш город».

«Водителя зажало в автомобиле, его вызволяли спасатели, 66-летний пассажир также травмирован», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчин госпитализировали в медучреждение, уточняет Megatyumen.ru. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

6 октября массовая авария случилась на 549-м км автодороги Тюмень – Омск. Легковой Datsun вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF, после чего в легковушку врезался автомобиль «Волга». Погибли четыре человека.