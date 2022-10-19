Аномальных холодов не будет в Свердловской области зимой

Синоптики озвучили долгосрочный прогноз на вторую половину осени и зиму в Свердловской области. Аномальных холодов в регионе не ожидается.

Согласно прогнозам, снег выпадет на Урале в ноябре, климатическая зима наступит раньше календарной. Температура воздуха будет немного ниже нормы. В декабре по ночам в среднем ожидается –15 градусов, в дневные часы синоптики прогнозируют около –9 градусов. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

В январе температура будет немного превышать средние климатические показатели. Для Екатеринбурга норма составляет –18 градусов по ночам и –11 градусов днем. В феврале погодные условия будут соответствовать климатической норме.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об аномальном количестве осадков в Московской области. 18 октября на отдельных территориях за три часа выпало 13 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы.