Синоптик сообщил об аномалии дождей в Московском регионе

Количество выпавших за день в Московском регионе осадков аномально. Об этом 18 октября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Льет сильно. Данные отдельных частных метеостанций (Горки Ленинские) за три часа ненастья уже дают 13 мм осадков, что составляет около 20% от месячной нормы», — написал синоптик в своем Telegram-канале, сославшись на данные частных метеостанций.

Тишковец подчеркнул, что данные показатели указывают на аномалию.

Ранее в этот день МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве 18 октября. МЧС рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине следующей недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.

13 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени.