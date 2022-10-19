В России стартовали официальные продажи электромобилей Evolute

В Москве открылся первый дилерский центр новой российской марки электромобилей Evolute. Об этом 19 октября сообщил портал Motor.

Компания «Моторинвест» открыла в столице первый дилерский центр по продаже и обслуживанию электромобиля Evolute. Пока в шоуруме представлена только одна модель, седан i-Pro, сборку которого запустили в конце сентября текущего года.

Электромобиль доступен в единственной комплектации и стоит 2,99 млн рублей. На модель распространяется действие госпрограммы льготного автокредитования, так что ее можно приобрести со скидкой 925 тыс. рублей.

Модель i-Pro в дилерском центре в скором времени будет соседствовать с электрокроссоверами Voyah Free, марка является премиальным суббрендом Dongfeng. Voyah в Россию будет импортировать компания «Моторинвест».

Evolute i-Pro российского производства представляет собой китайский электрокар Dongfeng Aeolus E70. Машина оснащена 163-сильным электромотором на передней оси, который питает батарея емкостью 53 киловатт-часа. Запаса хода хватает на 420 км. По заверениям автопроизводителя, с использованием устройства быстрой зарядки можно пополнить запас энергии с 30 до 80% за 36 минут.

14 октября стало известно, что Белоруссия попросит АвтоВАЗ помочь с созданием национального электромобиля. Участие АвтоВАЗа в будущем проекте неслучайно. По мнению белорусской стороны, у российского автопроизводителя есть необходимые компетенции, которые будут реализованы при запуске электромобиля Lada e-Largus. Главная цель проекта состоит в том, чтобы построить электромобиль, который не зависел бы от любых возможных санкций.