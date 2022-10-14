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Белоруссия попросит АвтоВАЗ создать национальный электромобиль

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Белоруссия намерена привлечь АвтоВАЗ для создания национального электрокара. Компания «БелДжи», которая занимается выпуском моделей Geely, планирует создать свой электромобиль, для чего намерена попросить помощи у российского автозавода. Об этом 14 октября сообщила «Российская газета».

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По мнению белорусских специалистов, главная цель проекта состоит в том, чтобы построить электромобиль, который не зависел бы от любых возможных санкций. Об этом рассказал генеральный директор белорусского предприятия Геннадий Свидерский.

«Совместно с Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук (НАН) Беларуси мы проводим ряд работ и консультаций. Кроме того, ведем переговоры с китайскими компаниями, с АвтоВАЗом. Идея заключается в том, чтобы найти перспективную платформу электромобиля и использовать те наработки по компонентам, которые есть в Институте машиностроения. Также будем использовать современные технологичные процессы производства автомобиля, которые есть на заводе «БелДжи», — резюмировал глава автопредприятия.

Участие АвтоВАЗа в будущем проекте неслучайно. По мнению белорусской стороны, у российского автопроизводителя есть необходимые компетенции, которые будут реализованы при запуске электромобиля Lada e-Largus.

Свидерский отметил, что будущий проект «союзного» электромобиля может стать окупаемым и взаимовыгодным вне зависимости от санкционных действий Запада и станет в меньшей степени зависеть от китайского автопрома.

13 октября стало известно, что российский стартап «Кама» намерен купить завод Ford в Набережных Челнах. На нем планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающему сварку и окраску кузовов. «Кама» рассчитывает привлечь инвестиции в проект в $150 млн. Согласно планам, на одной платформе будет разработано четыре модели электрокаров: двухдверная городская «Дуо», семейная «Фэмили», такси и коммерческий автомобиль для служб доставки. По предварительной информации, у всех моделей запас хода составит 500 км на одной зарядке. Максимальная скорость — до 170 км/ч. Первые прототипы ожидаются в I квартале 2023 года, а старт серийного производства намечен на IV квартал 2024-го.

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