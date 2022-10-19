Движение на паромной переправе из Салехарда ограничили в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе в ограниченном режиме работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
По данным синоптиков, температура воздуха составляет +4 градуса, наблюдается небольшой дождь. Кроме того, движение могут затруднять туманы.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО просит жителей региона учитывать ограничение работы переправы и заранее планировать поездки, в том числе для поездок на вокзал в Лабытнанги и в аэропорт Салехарда. За движение паромов можно следить онлайн. Об этом пишет ИА «Ура.ру».
17 октября сообщалось о поломке теплохода, следовавшего из села Каргасок к пристани около города Стрежевой в Томской области. На борту находились 20 пассажиров.