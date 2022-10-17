Теплоход с пассажирами сломался на Оби в Томской области
Теплоход, следовавший из села Каргасок к пристани около города Стрежевой, сломался в Томской области. На борту находились 20 пассажиров.
По словам главы Александровского района Виктора Мумбера, 17 октября теплоход «Восход» вышел в рейс, которым завершается нынешний сезон навигации. Судно не дошло до Новоникольского около 20 км. Об этом сообщает РИА «Томск».
На помощь теплоходу был отправлен буксир. Для доставки пассажиров в пункты следования организован вертолет.
Ранее сообщалось, что обратный рейс запланирован на 19 октября в 10:00. После этого навигация парома по Оби завершится.