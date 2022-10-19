Lockheed Martin заявила о планах увеличить производство Javelin и HIMARS

Корпорация Lockheed Martin планирует увеличить производство Javelin и HIMARS, которые поставляются Украине. Также будет наращиваться разработка истребителей F-35. В отчете компании говорится, что инвестирование в вооружение поможет защитить США и их союзников, передает телеканал «Известия». Также там уточняется, что в период с июля по сентябрь чистая прибыль компании выросла почти до $1,8 млрд. Это в три раза больше прошлогоднего показателя.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.