Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на заседании «Валдая» 27 октября
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Мир
Министр энергетики Катара предупредил Европу об усугублении энергокризиса
Мир
Названную в честь националиста Бандеры улицу на Украине переименовали
Общество
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Мир
Илон Маск раскрыл источники оплаты Starlink на Украине
Мир
Группа стран в ООН призвала применить Конвенцию о биооружии из-за США
Общество
Власти Херсонской области допустили попытки Украины перейти в наступление
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» разозлил преданных фанатов саги

0
Фото: Amazon Prime
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти» целиком вышли на Amazon Prime. Но аудитория резко разделилась на тех, кто считает эту адаптацию Толкина полным провалом, и тех, кто убежден в ее совершенстве, узнали «Известия».

Фэнтези на тему: как зрители восприняли первые эпизоды нового «Властелина колец»
Поклонники Толкина в сериале разочарованы

Трансляция «Колец власти» только закончилась и, по данным исследования Nielsen, сериал стал одним из лидеров по просмотрам в сравнении с «Домом дракона» и сериалом «Андор». Рейтинг Nielsen не безупречен и нуждается в оговорках, а еще он отражает только статистику по США. В России цифр нет, потому что официально «Кольца власти» у нас не выходили и доступны либо через VPN, либо у пиратов (и то с запозданием).

Зато есть другая статистика, которую можно посмотреть по итогам «Колец власти», и она неутешительная. В главной кинобазе мира IMDb у сериала рейтинг 6,9 из 10, причем если посмотреть его расшифровку, то окажется, что примерно треть зрителей поставили высший балл, а пятая часть — низший. Более половины поставили оценку выше 8.

Еще хуже показатели сериала по Толкину на агрегаторе Rotten Tomatoes, где профессиональные оценки стоят отдельно. Там зрительский рейтинг «Колец» 39%. У «Дома» — 84%, у «Андора» — 82%. Стоит при этом отметить, что рейтинг критиков там же у «Колец» 82%, хотя он из этих шоу всё равно самый низкий (лидирует «Андор»).

Сериал «Кольца власти» ценой в $500 млн (по другим данным, более $700 млн) как будто специально сделан так, чтобы взбесить фанатов Толкина. Сценарий был написан оригинальный, на основе произведений английского профессора, герои почти все новые, но некоторых играют актеры с темным цветом кожи. Интернет переполнился расистскими выпадами и требованиями, чтобы эльфов и мохноногов играли только белые актеры, потому что у Толкина иначе и быть не могло. Этот скандал до сих пор не утих.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 19 октября, в 10:00

«Властелин» — конец: что произошло в самом дорогом сериале в истории

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022