Сериал «Властелин колец: Кольца власти» разозлил преданных фанатов саги

Восемь эпизодов сериала «Властелин колец: Кольца власти» целиком вышли на Amazon Prime. Но аудитория резко разделилась на тех, кто считает эту адаптацию Толкина полным провалом, и тех, кто убежден в ее совершенстве, узнали «Известия».

Трансляция «Колец власти» только закончилась и, по данным исследования Nielsen, сериал стал одним из лидеров по просмотрам в сравнении с «Домом дракона» и сериалом «Андор». Рейтинг Nielsen не безупречен и нуждается в оговорках, а еще он отражает только статистику по США. В России цифр нет, потому что официально «Кольца власти» у нас не выходили и доступны либо через VPN, либо у пиратов (и то с запозданием).

Зато есть другая статистика, которую можно посмотреть по итогам «Колец власти», и она неутешительная. В главной кинобазе мира IMDb у сериала рейтинг 6,9 из 10, причем если посмотреть его расшифровку, то окажется, что примерно треть зрителей поставили высший балл, а пятая часть — низший. Более половины поставили оценку выше 8.

Еще хуже показатели сериала по Толкину на агрегаторе Rotten Tomatoes, где профессиональные оценки стоят отдельно. Там зрительский рейтинг «Колец» 39%. У «Дома» — 84%, у «Андора» — 82%. Стоит при этом отметить, что рейтинг критиков там же у «Колец» 82%, хотя он из этих шоу всё равно самый низкий (лидирует «Андор»).

Сериал «Кольца власти» ценой в $500 млн (по другим данным, более $700 млн) как будто специально сделан так, чтобы взбесить фанатов Толкина. Сценарий был написан оригинальный, на основе произведений английского профессора, герои почти все новые, но некоторых играют актеры с темным цветом кожи. Интернет переполнился расистскими выпадами и требованиями, чтобы эльфов и мохноногов играли только белые актеры, потому что у Толкина иначе и быть не могло. Этот скандал до сих пор не утих.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 19 октября, в 10:00

«Властелин» — конец: что произошло в самом дорогом сериале в истории