МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановили электроснабжение, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция подключена к последней работающей линии электропередачи под напряжением 750 киловольт, передает телеканал «Известия». МАГАТЭ уточняет, что 17 октября электроснабжение было восстановлено спустя 18 часов с момента отключения. Также в заявлении подчеркивается нестабильность ситуации вокруг станции.

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