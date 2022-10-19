Публикация технического релиза по новому способу оплаты картами «Мир» планируется 25 октября, сообщили «Известиям» 19 октября в платежной системе. Там уточнили, что клиентам функционал станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке.

«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — пояснили в платежной системе «Мир».

Внедрять новый способ платежа решили Почта Банк, ПСБ, МТС Банк. Работы по предоставлению нового функционала «Мира» в УБРиР планируют на 2023 год, сообщили «Известиям» в банке. «Русский Стандарт» участвует в разработке и внедрении проекта. В «Зените» также рассматривают возможность его интеграции.

Эта технология приходит на замену ушедшим из России иностранным Pay-сервисам — Apple Pay и Google Pay, полагает руководитель службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сам себе QR: в России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»