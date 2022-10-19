Ракету «Союз-2.1» со спутником проекта «Сфера» доставили на стартовую площадку

Ракета «Союз-2.1» с первым спутником проекта «Сфера» транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный, о чем стало известно в среду, 19 октября.

После установки ракеты в вертикальное положение специалисты предприятий «Роскосмоса» приступили к ее подготовке к пуску. На 22 октября запланирован запуск четырех космических аппаратов ракетой-носителем с разгонным блоком «Фрегат».

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» — была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. Запуск четырех космических аппаратов ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» планируется 22 октября 2022 года в 22:57 по московскому времени», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram.

«Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров добавил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.