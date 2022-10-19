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NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС

New York Times: ЕС не готов лишиться импорта российских алмазов, урана и перевозки нефти
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Страны Евросоюза (ЕС) не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». Об этом сообщила газета New York Times 18 октября.

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По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

В публикации подчеркивается, что эти товары и сектора экономики по «весьма любопытным» причинам исключены из санкционных списков.

Отмечается, что греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. В свою очередь Франция, Венгрия, Словакия и Финляндия заинтересованы в поставках урана.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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