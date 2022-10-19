NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС

Страны Евросоюза (ЕС) не готовы ввести антироссийские санкции против некоторых экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». Об этом сообщила газета New York Times 18 октября.

По информации издания, бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами, греки беспрепятственно перевозят российскую нефть, а Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций.

В публикации подчеркивается, что эти товары и сектора экономики по «весьма любопытным» причинам исключены из санкционных списков.

Отмечается, что греческим дипломатам удалось добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. В свою очередь Франция, Венгрия, Словакия и Финляндия заинтересованы в поставках урана.

6 октября ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Еще 7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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