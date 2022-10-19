Начо Дуато поставил в Петербурге свою версию «Дон Кихота»

Худрук балета Михайловского театра представил в Санкт-Петербурге премьеру спектакля «Идальго из Ла-Манчи», свою версию балета «Дон Кихот», где впервые дан необычный образ заглавного героя, сообщили «Известиям» в пресс-службе театра.

«В центре спектакля на музыку Людвига Минкуса остается история любви молодой испанки Китерии и влюбленного в нее бедного крестьянина Басилио, которые вынуждены бороться за свое счастье. Однако впервые в истории хореографических интерпретаций знаменитого произведения Дон Кихот превратится из мимического персонажа, лишь формально объединяющего эпизоды балета, в полноправное действующее лицо», — рассказали в пресс-службе.

Один из главных хореографов современностей Начо Дуато продолжает трудиться в Санкт-Петербурге в качестве худрука балетной труппы Михайловского театра. За это время он осуществил более десятка постановок, включая октябрьскую премьеру.

Объявление о постановке этого спектакля худрук театра Владимир Кехман сделал в конце февраля нынешнего года, когда зарубежные культурные деятели массово покидали Россию.

Начо Дуато не только остался руководить балетной труппой, но и поставил «Идальго из Ла-Манчи», замкнув таким образом пятерку великих русских балетов. Ранее хореограф осуществил постановку «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Баядерки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 19 октября, в 10:00

«Пятерка» за пятерку: за что в Петербурге любят Начо Дуато