Водителям Ленобласти посоветовали поменять резину

В Ленинградской области водителям посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков. Об этом во вторник, 18 октября, пишут «Невские новости» со ссылкой на региональный дорожный комитет.

«Да, пора менять резину. Брать штурмом шиномонтажи не надо, лучше плавно и постепенно», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что ситуация на дорогах ухудшается из-за дождей.

Как отмечает ИА FlashNord, в регионе по ночам температура будет падать до –4 градусов.

15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал похолодание жителям европейской части России в середине недели. По его словам, температура воздуха в дневное время опустится до +5 градусов.